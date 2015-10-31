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بالصور.. مياه الأمطار تحاصر المدارس وتملأ الشوارع بقرية روينه بكفر الشيخ

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بالصور.. مياه الأمطار تحاصر المدارس وتملأ الشوارع بقرية روينه بكفر الشيخ بالصور.. مياه الأمطار تحاصر المدارس وتملأ الشوارع بقرية روينه بكفر الشيخ
حاصرت مياه الأمطار مدارس قرية روينه التابعة لمركز كفر الشيخ، وعدد من المصالح الحكومية فى ظل إهمال الوحدة المحلية بالقرية وعدم متابعة من مجلس مركز ومدينة كفر الشيخ.

قال إيهاب الغنام "مدرس" أهالى قرية روينه وخاصة أطفالها وطلابها يعانون من امتلاء الشوارع بمياه الأمطار التى لم تتمكن الوحدة المحلية بروينه نقلها مما اعاقت حركة أبناء القرية.

وأضاف محمود سعد محمد "فلاح" المياه المتراكمة داخل وخارج المدرسة ولم نجد اهتماما من أى مسئول لا فى المحليات ولا فى التربية والتعليم حتى المصالح الحكومية الأخرى تراكمت المياه أمامها وخلفها ولم يتدخل احد من المسئولين فى المحليات، بالإضافة إلى القمامة المنتشرة فى الشوارع.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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