واشنطن: أمريكا تشعر بخيبة أمل إزاء عدم وقف العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل

>صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربى بأن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل إزاء عدم وقف العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال كيربى، فى تصريحات صحفية، إن واشنطن ترغب فى أن تتخذ كافة الأطراف خطوات إيجابية لوقف أعمال العنف واستعادة الهدوء.

وأكد أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لا يزال يؤمن بأنه من الممكن إحراز تقدم غير أن ذلك يتطلب بذل مزيد من الجهد من جانب قادة كافة الأطراف على حد قوله.

وأشار إلى أن كيرى يرى أن تركيب كاميرات مراقبة فى مختلف أنحاء القدس الشرقية قد يكون له تأثير على الوضع الراهن.

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