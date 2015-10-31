العاهل المغربى: قضية اغتيال بن بركة يجب ان تساعدنا على البناء وليس الهدم

>دعا العاهل المغربى محمد السادس فى رسالة وجهها إلى مشاركين فى لقاء حول "مكانة الشهيد المهدى بن بركة فى التاريخ المعاصر" بمناسبة الذكرى الخمسين لاختطافه بفرنسا وقتله بعد ذلك إلى "استخلاص الدروس والعبر من قضية المهدى بن بركة وجعلها فى صالح الوطن لتساعد على البناء وليس على الهدم".

وأضاف العاهل المغربى فى الرسالة التى قرأها رئيس الوزراء السابق عبد الرحمن اليوسفى رئيس اول تجربة حكومية فى "التناوب الديمقراطى" عرفها المغرب عام 1998 "كيفما كان الحال فقد دخل بن بركة التاريخ ليس هناك تاريخ سىء أو تاريخ جيد وإنما هناك التاريخ كما هو ذاكرة شعب بأكمله إلا أنه يجب ألا ننسى أن أعداء المغرب قد قاموا باستغلال القضية للإساءة لصورة بلادنا".

وظل لغز اختطاف الزعيم اليسارى المهدى بن بركة فى 29 اكتوبر عام 1965 بفرنسا واغتياله بعد ذلك بدون اجابات بعد مرور 50 عاما عن الطرف او الاطراف المتورطة فيها حيث تشير بعض الروايات إلى تورط مخابرات عالمية بالتنسيق مع نظيرتها المغربية فى قضية الاختطاف والاغتيال.