ضبط فتاة تمارس الرذيلة داخل شقة بجمصة مقابل 200 جنيه في الساعة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية من ضبط فتاة تستغل شقة في الدعارة والأعمال المنافية للآداب مقابل أجر مادى ٢٠٠ جنيه في الساعة.

تلقى اللواء عصام حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة جمصة بالقبض على " إخلاص ا.ع. " داخل شقة بمنطقه أبو سمبل بجمصة.

وذلك أثناء ممارسة الرذيلة مع كل من أحمد ح.أ و"محمد ب.خ. " داخل الشقة مقابل أجر مادى قدره ٢٠٠ جنيه للساعه الواحدة.

تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ ١٧٠٠ جنيه، و٣ تليفونات محمولة، وبمواجه المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر رقم ٣٧٦٥ جنح قسم شرطة جمصة لسنه ٢٠١٥ وتتولى النيابة التحقيقات.

شبكةعيونالإخبارية

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