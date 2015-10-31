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حبوب الوجه مش بس للشباب.. بتصيب المرأة فوق الـ35

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حبوب الوجه مش بس للشباب.. بتصيب المرأة فوق الـ35 حبوب الوجه مش بس للشباب.. بتصيب المرأة فوق الـ35
حب الشباب من الأمراض الأكثر ظهورا فى سن الشباب، لكن هذه القاعدة تكسرت، وأصبح ظهورها محتملا المرأة من سن 35 حتى سن الـ45.

وهذا ما يؤكده الدكتور محسن سليمان، أستاذ الأمراض الجلدية، أنه خلال هذه الأيام أصبح ظهور حب الشباب عند المرأة فوق الـ35 حتى 45 فى منطقة الوجه وعلى الفكين أمرا طبيعيا، موضحا أن السبب الأساسى هو اضطرابات الهرمونات عند المرأة فى هذا السن.

وفى المقابل يوضح أستاذ الأمراض الجلدية أنه من المعروف أن أكثر الفئات العمرية التى تصاب بحب الشباب، هم الفتيات عند سن 14 سنة والشباب عند سن 17 سنة، وذلك لنشاط الغدد الجنسية لكل منهم، مما لها تأثير منشط على الغدد الدهنية فتزداد وظيفة الإفرازات الدهنية.

أما بالنسبة لعلاج حب الشباب لكلا الجنسين فيذكر د.محسن سليمان أن علاج المرض عند الفتيات فى بعض الأحيان يكون من خلال مضادات هرمون الذكورة للنساء، أما الذكور علاجهم ببعض مشقات حامض فيتامين أ، الذى يؤدى إلى تقليل إفرازات الغدد الدهنية، مشيرا إلى أن حب الشباب الذى يصيب الذكور من أصعب الأنواع علاجا، لأنه يظهر على هيئة أكياس دهنية بحجم الحمص تحت الجلد.
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