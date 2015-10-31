مصرع شخصين وإصابة آخر جراء وقوع حادثى تصادم بالبحيرة

لقى، قبل قليل، شخصان مصرعهما، وأصيب آخر بكسر بالجمجمة، واشتباه ما بعد الارتجاج جراء وقوع حادثى تصادم منفصلين بالبحيرة.

وقع الحادث الأول بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، حيث اصطدام أحد القطارات بشخص أمام مساكن الصفراء بندر كوم حمادة.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور "سمير عزيز شلبى"، طالب ومقيم عزبة حمودة مركز الدلنجات، لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور اصطدم به القطار رقم 693 "ركاب" خط المناشى "القاهرة - إيتاى البارود"، ما أدى لوفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة فصل الجزء العلوى من الجسم نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية، وبسؤال عمه "سامح سليمان شلبى" موظف، قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر 9973/2015 إدارى المركز.

ووقع الحادث الثانى بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالطريق الزراعى السريع، اتجاه الإسكندرية أمام قرية منصور جمعة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم ب ف ج 9723 "ميكروباص" قيادة "طارق صبحى رجب" سائق ومقيم قرية دقدوقه مركز إيتاى البارود، دراجة بخارية "توك توك" بدون لوحات معدنية قيادة "محمود جمعة رمضان" عامل ومقيم بدسونس دائرة المركز.

أثناء سير السيارة بالطريق المشار إليها اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى لانحرافها واصطدامها بالدراجة البخارية، التى تصادف عبورها للطريق من إحدى الطرق الفرعية.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة البخارية "كسر بالجمجمة واشتباه ما بعد الارتجاج"، ووفاة مرافقه مصطفى محمد مصطفى، ومقيم دسونس دائرة المركز.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام، والمصاب للمستشفى الجامعى بالإسكندرية للعلاج، وتحرر المحضر 19662/2015 جنح المركز.