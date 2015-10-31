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بالصورة.. رجل يكتشف شبيهه على متن طائرة

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بالصورة.. رجل يكتشف شبيهه على متن طائرة بالصورة.. رجل يكتشف شبيهه على متن طائرة
أثار رجلان ضجة كبيرة على موقع «تويتر» بعد نشر صورة سيلفى لهما توضح مدى التشابه الكبير بينهما.

وكشف موقع «ميرور» أن الرجلين لايعرفان بعضهما والتقيا على متن طائرة متجهة إلى غالواى حيث فوجئ الاثنان بالتشابه الكبير بينهما فى ملامح الوجه حتى مع اللحية والابتسامة.

وأضاف أن الرجلين اكتشفا أنهما حجزا فى نفس الفندق وقررا قضاء بعض الوقت معا.

نشرت «لى بيتى» الصورة على موقع تويتر وعلقت أن الرجل الموجود على اليسار زوج صديقتها أما الموجود على اليمين فهو شخص غريب تماما التقيا الاثنان على متن رحلة جوية.

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