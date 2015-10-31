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بالصور.. الكشف عن شبيه «ليوناردو دي كابريو»

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بالصور.. الكشف عن شبيه «ليوناردو دي كابريو» بالصور.. الكشف عن شبيه «ليوناردو دي كابريو»
يذكر أن لكل شخص في العالم شبيه إلي درجة التطابق، ويبدو أن النجم «ليوناردو دي كابريو» وجد نسخة طبق الأصل منه في السويد.

وأكد الشاب السويدي «كونارد انيرود»، أنه لا يستطيع ممارسة حياته بشكل عادي بسبب الشبه الكبير بينه وبين النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو عندما كان صغيراً.

ونشر الشاب كونراد، البالغ من العمر 21 عاماً، ويعمل ساقياً في أحد الملاهي الليلية، صورة له علي موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» ليوضح الشبه الكبير بينه وبين النجم، وقال إنه ينزعج عندما يناديه الآخرون باسم «ليو»، ولكنه يحب أن يشبهه لأنه ممثل مشهور وقدير ووسيم للغاية.

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