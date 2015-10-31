وزير السياحة يُطلق اليوم الحملة الترويجية لمصر بالخارج "THIS IS EGYPT"

يطلق هشام زعزوع وزير السياحة، الحملة الترويجية لمصر بالخارج بعنوانTHIS IS EGYPT، "هى دى مصر " اليوم السبت، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للسائحين، كما سيتم عقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الحملة التى تستهدف إنعاش حركة السياحة فى مصر.

وكشف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن مشاركة الحملة فى فعاليات بورصة لندن السياحية فى الثانى من نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام صور زيارة بعض المشاهير العالميين لمصر مثل مورجان فريمان والموسيقار العالمى يانى.

وأعلنت وزارة السياحة فى أغسطس الماضى عن فوز شركة جى.دبليو.تى العالمية للدعاية والإعلان، بعقد قيمته 22.5 مليون دولار سنويًا لتنفيذ حملة ترويج سياحى لمصر فى الخارج على مدى ثلاث سنوات.

- فيديو رفع الموسيقار العالمى يانى لعلم مصر ولافتة "This is Egypt"