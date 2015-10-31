أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 8 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير السياحة يُطلق اليوم الحملة الترويجية لمصر بالخارج "THIS IS EGYPT"

Google+ Print
وزير السياحة يُطلق اليوم الحملة الترويجية لمصر بالخارج "THIS IS EGYPT" وزير السياحة يُطلق اليوم الحملة الترويجية لمصر بالخارج "THIS IS EGYPT"
يطلق هشام زعزوع وزير السياحة، الحملة الترويجية لمصر بالخارج بعنوانTHIS IS EGYPT، "هى دى " اليوم السبت، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للسائحين، كما سيتم عقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الحملة التى تستهدف إنعاش حركة السياحة فى مصر.

وكشف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن مشاركة الحملة فى فعاليات بورصة لندن السياحية فى الثانى من نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام صور زيارة بعض المشاهير العالميين لمصر مثل مورجان فريمان والموسيقار العالمى يانى.

وأعلنت وزارة السياحة فى أغسطس الماضى عن فوز شركة جى.دبليو.تى العالمية للدعاية والإعلان، بعقد قيمته 22.5 مليون دولار سنويًا لتنفيذ حملة ترويج سياحى لمصر فى الخارج على مدى ثلاث سنوات.

- فيديو رفع الموسيقار العالمى يانى لعلم مصر ولافتة "This is Egypt"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016