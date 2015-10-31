أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 8 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

قناة "النهار" توقف برنامج ريهام سعيد بعد فضيحة "فتاة المول" وتعتذر من المشاهدين

Google+ Print
قناة "النهار" توقف برنامج ريهام سعيد بعد فضيحة "فتاة المول" وتعتذر من المشاهدين قناة "النهار" توقف برنامج ريهام سعيد بعد فضيحة "فتاة المول" وتعتذر من المشاهدين

الجمعة 30-10-2015 18:59

قرر علاء الكحكي رئيس قنوات "النهار"، تحويل الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير" للتحقيق، وتعليق برنامجها كما تم إلغاء اللقاء الذي كان يترقبه الجميع اليوم بحلول ريهام ضيفة على الإعلامي خالد صلاح للتحدث عن الواقعة.
وقال الكحكي في بيان إعلامي "قررت شبكة تليفزيون النهار إلغاء حفلة اليوم بين الإعلامي خالد صلاح والإعلامية ريهام سعيد، كما قررت تعليق إذاعة برنامج "صبايا الخير" وفتح تحقيق موسع بشأن الحلقة المثار بسببها الجدل".
وأضاف البيان أن القناة "تؤكد اعتذارها لكل من استاء من الحلقة المذكورة، وتؤكد على احترامنا لكل سيدة وفتاة من بناتنا وأهالينا وشعبنا الكريم وتؤكد أن كل مشاهدين وأهالينا هم تاج على رؤوسنا نحترمهم ونقدرهم. نعتذر للجميع مرة أخرى،حفظكم الله وحفظ الله ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما