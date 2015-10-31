قناة "النهار" توقف برنامج ريهام سعيد بعد فضيحة "فتاة المول" وتعتذر من المشاهدين

قرر علاء الكحكي رئيس شبكة قنوات "النهار"، تحويل الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير" للتحقيق، وتعليق برنامجها كما تم إلغاء اللقاء الذي كان يترقبه الجميع اليوم بحلول ريهام ضيفة على الإعلامي خالد صلاح للتحدث عن الواقعة.

وقال الكحكي في بيان إعلامي "قررت شبكة تليفزيون النهار إلغاء حفلة اليوم بين الإعلامي خالد صلاح والإعلامية ريهام سعيد، كما قررت تعليق إذاعة برنامج "صبايا الخير" وفتح تحقيق موسع بشأن الحلقة المثار بسببها الجدل".

وأضاف البيان أن القناة "تؤكد اعتذارها لكل من استاء من الحلقة المذكورة، وتؤكد على احترامنا لكل سيدة وفتاة من بناتنا وأهالينا وشعبنا الكريم وتؤكد أن كل مشاهدين وأهالينا هم تاج على رؤوسنا نحترمهم ونقدرهم. نعتذر للجميع مرة أخرى،حفظكم الله وحفظ الله مصر".