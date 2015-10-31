"24 قيراط" أفضل مسلسل لبناني في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

فاز"24 قيراط" بجائزة أفضل مسلسل لبناني إلى جانب "تشيللو" في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015 الأوسع عربياً منذ شهر رمضان المبارك والذي شهد كثافة كبيرة في التصويت.

ورغم أن "24 قيراط" فيه مثلث حب مشابه لمثلث الحب الرومانسي في المسلسل اللبناني الآخر المنافس له بقوة هائلة،واختلفا بأن "تشيللو" مقتبس عن فيلم أجنبي،وبأن المثلث مرتكز على رجلين يتصارعان على قلب إمرأة واحدة.

و"24 قيراط" عن نص للكاتبة السورية ريم حنا ويرتكز على امرأتين في حياة رجل واحد وهو بطل المسلسل يوسف (عابد فهد) رجل الأعمال الذي تعرض للإختطاف ونجاته دفع ثمنها من ذاكرته. فقادته الأقدار إلى فتاة طيبة اعتنت به ،وأسكنته في غرفة من منزلها،وهذا طبعاً أمر لا يحدث في واقع مجتمعنا الشرقي،وإنما خيال المؤلفة جعله يحدث،وحين عادت إليه ذاكرته،واستحال إجتماعه مع الفتاة التي أغرم بها بشخصية آدم الفاقد للذاكرة،ترك ثروته ومتاجر الألماس الخاصة به لزوجته وأولاده منها،وسافر حراً بعد تخليه عن أي قيد يبقيه على الأرض هكذا ببساطة.

ونجح العمل في لفت أنظار المشاهدين إليه رغم أن عابد فهد على غرار مسلسله السابق "لو" لم يكن في أفضل حالاته كممثل،وفي كثير من المشاهد خذله أداؤه التعبيري في تجسيد الحالة النفسية المرادة،وكذلك سيرين عبد النور في بعض مشاهدها.

والإنتاج السخي كان الأقوى والأفضل إلى جانب التتر الغنائي بصوت النجم راغب علامة وألحان الفنان مروان خوري، أما ماغي بو غصن بدور الزوجة فقد بذلت جهداً فائقاً في الأداء برز فيه تطور أدواتها الفنية وحرصها على تقديم أداء أفضل في مسلسل درامي غير كوميدي ما يجعلنا نتوقع منها أداء أفضل وأجمل في أعمالها القادمة.

"24 قيراط" من تأليف: ريم حنا،وبطولة: ماغي بو غصن،عابد فهد،سيرين عبد النور،تقلا شمعون،باسم مغنية،وأخرون.

وإخراج:الليث حجو،وإنتاج: إيغل فيلم لمالكها المنتج اللبناني الجريء والسخي في إنتاج أعماله الدرامية والسينمائية دائماً : جمال سنان.

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