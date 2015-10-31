وحيدة الدريدي أفضل ممثّلة تونسيّة في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

تونس:الطيب فراد

حصل إجماع في استفتاء "سيّدتي" على اختيار الممثّلة وحيدة الدريدي وكذلك درّة زرّوق أفضل ممثلتّين في المسلسلات التّونسيّة التي تمّ بثّها في شهر رمضان الماضي.وان كانت درّة التي تقيم في مصر "نجمة"شهيرة بفضل مشاركتها في أفلام ومسلسلات مصريّة فإنّ وحيدة الدريدي تكاد تكون ممثّلة مغمورة حتّى في بلدها تونس، فهي بالأساس ممثلة مسرحيّة وكانت لها دائماً أدوار ثانويّة في بعض المسلسلات التي ظهرت فيها في الأعوام الماضية ومرّت مرور الكرام. فمنذ العام 2002 وهي تشارك في المسلسلات الرمضانية كلّ عام تقريباً. ولكنّها لم تثر الانتباه، ولأوّل مرّة جسدت في مسلسل"أولاد مفيدة" دور البطولة وهو المسلسل الذّي تمّ بثّه في النصف الأوّل من شهر رمضان(14 حلقة) على قناة"الحوار التّونسي" وحقّق نسبة مشاهدة عاليّة، ونجحت بأدائها الموفّق والمؤثّر في شدّ الجمهور. واستطاعت بفضل حرفيّتها كسب اهتمام المتفرّجين وإعجابهم.

فقد جسّدت بنجاح دور أم أرملة لها ثلاثة أبناء من بينهم واحد أنجبته من علاقة كانت لها مع عشيق صديق زوجها، وفجأة ظهر هذا العشيق بعد غياب 20 عاماً كاملة في الغربة وطالبها بمعرفة ابنه من بين الأبناء الثلاثة. ولكنّها رفضت ذلك.

وتدور الأحداث الدراميّة كلّها حول شخصيّة الأم ،ومن المنتظر أن يتمّ في شهر رمضان المقبل إعداد جزء ثان لهذا المسلسل بعد نجاح الجزء الأوّل منه وهو من إخراج وسيناريو سامي الفهري صاحب قناة"الحوار التونسي"الخاصّة.

ووحيدة الدريدي هي في الأصل أستاذة مسرح وموظفة في وزارة الثقافة بصفة مديرة لدار الثقافة بـ"الكرم"(الضواحي الشّماليّة لتونس العاصمة)،وهي أيضاً مخرجة مسرحيّة .

ولا شكّ أنّ نجاحها في دور البطولة في مسلسل:"أولاد مفيدة" الذّي قالت عنه :"انّه عمل حياتي "سيفتح لها الباب لمزيد من الأدوارالكبيرة في السينما والتلفزيون .

"سيدتي" تتقدم بالتهنئة من الممثلة التونسية وحيدة الدريدي وتتمنى لها دوام النجاح.