طبخ وفضيحة ووحوش جديد الصالات العربية

شيف مطبخ شهير يطمح لنيل نجمة إضافية من Michelin وحقيقة الدراج Lance Armstrong المدمرة ووحوش خارجة من كتب. هذه هي مواضيع الأفلام الثلاثة البارزة التي بدأ عرضها في الصالات العربية وإليكم لمحة عنها.

Burnt

يعود Bradley Cooper الى الصالات العربية والعالمية هذا الأسبوع من خلال هذا الفيلم حيث يؤدي دور شيف مطبخ شهير. Burnt عزيز على قلب الممثل الذي صرّح في مقابلة معه مؤخراً بأنه منذ صغره كان يتمنى أن يكون ممثلاً أو شيف مطبخ، علماً بأنها ليست المرة الأولى التي يؤدي فيها Bradley هذا الدور حيث سبق وأدى نفس الشخصية في السلسلة التلفزيونية Kitchen Confidential. فيلم Burnt سيعيد الى ذاكرتكم الفيلم الكرتوني Ratatouille، والسبب أن بطل الفيلم أي الشيف Adam Jones، الموهوب والمبتكر وغير الرحوم والمتطلّب وغير المسامح، يناضل للفوز بثالث نجمة من Michelin بمساعدة طاقم طباخين يعملون لحسابه ولاسيما مساعدته Helene التي تؤدي دورها الممثلة Sienna Miller.

Burnt يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

The Program

فيلم مقتبس عن أطروحة للصحافي الإيرلندي David Walsh الذي كان وراء الحملة التي تهدف الى إثبات تناول المنشطات من قبل الدرّاج الشهير Lance Armstrong الفائز سبع مرات بالـ Tour De France. الفيلم سيكشف لنا الصراع بين Armstrong و Walsh الذي استمر لمدة 13 عاماً وفقد الصحافي خلال هذه الفترة مصداقيته، قبل أن تبان حقيقة الدراج ويثبت Walsh الغش الذي مارسه هذا الأخير لفترة طويلة من الزمن وينجح بتحطيمه. The Program يؤدي فيه Ben Foster دور Lance Armstrong و Chris O’Dowd دور David Walsh ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

Goosebumps

إذا قررتم مشاهدة فيلم مسلي بمناسبة Halloween، فأنا أنصحكم بـ Goosebumps المقتبس عن سلسلة تلفزيونية تحمل نفس العنوان والذي يجمع بين الأكشن والمغامرات والرعب والكوميديا. في هذا الفيلم يؤدي الممثل Jack Black دور الكاتب R.L. Stine الذي بدوره سيكون له إطلالة فيه من خلال شخصية Hallway Player. تدور قصة الفيلم بعد وفاة والد Zach الذي انتقل مع والدته للعيش في مدينة Madison وحيث سيلتقي بجارته Hannah فتاة جميلة والدها غريب الأطوار وغامض. في يوم من الإيام، يسمع Zach أصواتاً غريبة مصدرها منزل Hannah فيقرر التسلل الى داخله ليكتشف بعدها وجود مجموعة من كتب الرعب إذا تم تحتها تخرج منها وحوش وشخصيات دموية. Goosebumps يشبه الى حد ما أجواء فيلمي Night at the Museum و Jumanji ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ومصر ولبنان.