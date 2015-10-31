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خالد الصاوي يزف بشرى سارة لمحبيه وهذه نصيحته إلى المرضى

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خالد الصاوي يزف بشرى سارة لمحبيه وهذه نصيحته إلى المرضى خالد الصاوي يزف بشرى سارة لمحبيه وهذه نصيحته إلى المرضى

الجمعة 30-10-2015 23:01

زف الفنان القدير خالد الصاوي لجمهوره خبراً أثلج صدورهم، حيث أعلن عن شفائه من مرض فيروس سي الذي أصابه في الكبد وظل يعاني منه طيلة عشر سنوات.

فقد كتب الصاوي عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "غزوت كبدي فتقاتلنا باستماتة ١٠ سنين وأخيرا وفقني الرحمن فأجهزت عليك ومعي دعاء أحبتي. فيروس سي! أرحل يا رب أشف الكل شكرا لأطباء بلدي ولدعائكم".

وراح الصاوي ينصح كل مريض قائلاً :"نصيحتي لكل مريض عن تجربة شاقة، أوع تخسر المعركة باليأس، الروح المعنوية الثقة التفاؤل الإيمان الشجاعة والكبرياء،ثم التدريب البدني ثم العلاج".

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سيدتي