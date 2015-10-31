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ضبط 16 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة

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ضبط 16 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة ضبط 16 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة
قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤرًا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، عن ضبط 16 شخصًا وبحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة، كما تم ضبط 79 متهمًا هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، وتحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1524 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة.

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة واللواء هانى خير، مدير المرور، والعميد مجدى محيى وكيل المرور، والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور، والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.

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