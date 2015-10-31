شيكابالا على رأس قائمة الإسماعيلي لموقعة الداخلية

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الإسماعيلي، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الداخلية يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة بالدوري الممتاز.

وضم ميدو 22 لاعبًا لقائمة الدروايش، أبرزهم محمود عبد الرازق شيكابالا بعد تعافيه من الإصابة.

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمد مجدي.

خط الدفاع : شوقي السعيد – طه عادل– بهاء مجدي – أحمد سمير فرج – أحمد هاني – كريم الضو - سعد حسني.

خط الوسط : حسنى عبد ربه – محمود عبد العزيز – محمد فتحي – محمود متولي – إبراهيم حسن – شيكابالا – توريك جبرين – محمود حمد – أحمد سمير.

خط الهجوم : مروان محسن – بناهيني – كينيث.