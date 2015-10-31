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«نافاس» يضع مدرب ريال مدريد في أزمة

  • رياضة
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«نافاس» يضع مدرب ريال مدريد في أزمة «نافاس» يضع مدرب ريال مدريد في أزمة

أكد رافائيل بينيتيث، مدرب ريال مدريد، غياب حارس مرمى فريقه كيلور نافاس عن مباراة لاس بالامس، في بطولة الدوري يوم السبت.

«نافاس» الحارس الأساسي للفريق الملكي هذا الموسم تعرض لإصابة، ورغم أنه شارك في التدريبات يوم الخميس، إلا أن بينيتيث أعلن أنه سيُريحه خلال ذلك اللقاء.

ومن المنتظر، أن يشترك الحارس الجديد كيكو كاسيا مع ريال مدريد في تلك المباراة لأول مرة بصفة أساسية تعويضًا لنافاس.

كاسيا أحد خريجي مدرسة الناشئين في ريال مدريد، واستعاده الفريق بداية هذا الموسم قادمًا من إسبانيول.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الأول على قمة الجدول برصيد 21 نقطة، وبالتساوي مع برشلونة.

 

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