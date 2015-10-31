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الزمالك بطلا لإفريقيا في كرة اليد بعد فوزه على الإفريقي التونسي

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الزمالك بطلا لإفريقيا في كرة اليد بعد فوزه على الإفريقي التونسي الزمالك بطلا لإفريقيا في كرة اليد بعد فوزه على الإفريقي التونسي

تسيد فريق كرة اليد بنادي الزمالك قارة إفريقيا بعد فوزه في نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الإفريقي التونسي 35-22 ليعلن نفسه زعيمًا للقارة السمراء.

 

اتخذ الشوط الأول شكلًا حماسيًا واستمرت النتيجة متقاربة بين الفريقين وسارت المباراة سجال هدف هنا وهدف هناك لكلا الفريقين.

 

وفي الشوط الثاني تألق رجال الفريق الأبيض ليكتسحوا منافسهم التونسي في شوط من جانب واحد ليتسع الفارق وسط تألق غير عادي من كل أعضاء الفريق الأبيض بداية من كريم هنداوي أحد أفضل حراس القارة وصولًا لأحمد الأحمر أحد أمهر لاعبي العالم على الإطلاق.

 

كان الزمالك قد تغلب على الأهلي في دور الثمانية وأكمل انتصاراته على حساب الترجي في الدور قبل النهائي حتى وصل للمباراة النهائية التي اكتسح فيها الإفريقي.

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