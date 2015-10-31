كلوب: الفوز على تشيلسي ليس مستحيلا

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام تشيلسي المقرر لها غدًا السبت بالجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز أن الفوز على البلوز ليس مستحيلًا.

وأضاف كلوب أن تشيلسي قدم الموسم الماضي مستويات رائعة ويجيد استغلال الإمكانيات المتاحة والضربات الثابتة.

وتابع مدرب ليفربول: «على الرغم من أنها مباراة كبيرة، إلا أنه بالنظر لجدول الترتيب، هي مباراة بين الـ9 وال15 على مستوى الترتيب، فوز فريقي غدًا سيُحسن كثيرا من وضعه في الترتيب، وهذا ما نسعى إليه جميعا».