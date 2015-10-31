«الإندبندنت»: مورينيو يرغب في تدريب هذا النادي حال إقالته من تشيلسي

أصبح مستقبل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي داخل قلعة البلوز في خطر كبير بعد المستويات المتردية التي يقدمها الفريق منذ بداية الموسم الحالي .

صحيفة «إندبندنت» الإنجليزية كشفت أن مورينيو حدد الفريق الذي يرغب في تدريبه حال إقالته من قيادة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي .

وأكدت الصحيفة أن الداهية البرتغالي يرغب في تولي تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي .

ويدرس مسئولو النادي اللندني قرار إقالة مورينيو بحذر كبير خاصة أن ذلك سيكلفهم مبلغ كبير يقدر بـ30 مليون جنيه استرليني قيمة الشرط الجزائي في عقد سبيشال وان .