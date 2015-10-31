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بالفيديو والصور.. أوباما يحتفل بـ"الهالوين" فى البيت الأبيض

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احتفل الرئيس الأمريكى باراك أوباما، وزوجته ميشيل، أمس الجمعة، بعيد الهالوين، مع عدد من الأطفال وعائلاتهم، فى البيت الأبيض.

وعيد الهالوين تعود جذوره إلى آيرلندا وامتدت إلى إقامة مهرجان السلتيك فى سامهاين، وصدف أن موعد الهالوين يأتى مع احتفال المسيحيين بعيد "القديسين"، ويعتبر اليوم احتفالا عالميا، حيث تغلق الدوائر الرسمية فى الدول الغربية وغيرها أبوابها للاحتفال به.

وتشمل الأنشطة المرافقة لعيد الهالوين، الخدع، وارتداء الملابس الغريبة والأقنعة، وتروى القصص عن جولات الأشباح فى الليل، وتعرض التليفزيونات ودور السينما بعض أفلام الرعب.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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