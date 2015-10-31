جنايات الجيزة تنظر اليوم ثانى جلسات محاكمة "خلية أوسيم الإرهابية"

تنظر، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، ومحمد محمد النجدى، اليوم السبت، ثانى جلسات محاكمة 30 متهمًا بخلية أوسيم الإرهابية، والمتهمين بمحاولة تفجير منزل قاض.

وأحالت نيابة شمال الجيزة، تحت إشراف المستشار أحمد البقلى، 30 متهمًا من أعضاء "خلية أوسيم"، إحدى لجان "العمليات النوعية"، التابعة لجماعة الإخوان، المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية فى نطاق مركز أوسيم شمال الجيزة، منذ فبراير 2015 حتى مايو 2015 إلى محكمة الجنايات.

ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم تنفيذ 6 تفجيرات أمام قسمى شرطة الوراق وأوسيم، وفروع لشركتين للاتصالات، بمنطقة المهندسين، ومحل فطائر بمنطقة إمبابة، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 14 آخرين، فى مارس الماضى، كما اتهمتهم بتفجير خط الغاز، ووضع قنابل هيكلية أمام شركة الكهرباء، ومجلس المدينة، فى منطقة أوسيم، والشروع فى قتل سائق "ميكروباص"، بالاعتداء عليه لسماعه أغنية "تسلم الأيادى"، بالإضافة إلى الشروع فى قتل أمين شرطة.

تأجيل محاكمة 30 متهما بـ"خلية أوسيم الإرهابية" لـ31 أكتوبر