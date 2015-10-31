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الأمم المتحدة تطرد موظفين بسبب تهديدات وصور إباحية ونقل مخدرات

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الأمم المتحدة تطرد موظفين بسبب تهديدات وصور إباحية ونقل مخدرات الأمم المتحدة تطرد موظفين بسبب تهديدات وصور إباحية ونقل مخدرات
طردت الأمم المتحدة أربعة موظفين بعد العثور معهم على صور إباحية، كما طردت اثنين آخرين بسبب نقلهما مادة الماريجوانا فى سيارة رسمية وتهديدهما بقتل رئيس بعثة، حسب ما جاء فى تقرير حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.

ويتعلق تقرير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشئون الإدارة بـ60 حالة حول السلوك السيئ والجنح المفترضة ارتكبها حوالى 40 ألف موظف تابعين للأمم المتحدة بين يونيو ويوليو 2015.

وحسب التقرير، فقد تم طرد أربعة موظفين، لأنهم "احتفظوا بصور إباحية بما فيها صور لقاصر على حاسوب الأمم المتحدة"، وتبادلوا الصور فى بريدهم الإلكترونى الرسمى.
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