العثور على جثة شاب مجهول الهوية فى ترعة الكسرة بالعسيرات سوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها من أجل كشف غموض العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر طافيه بترعة الكسرة دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة العسيرات يفيد بعثور الأهالى على جثة شاب طافية داخل ترعة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بالعثور على جثة طافية بترعة الكسرة بناحية المساعيد دائرة المركز، تم انتشال الجثة بمعرفة الأهالى وبمعاينتها تبين أنها لشخص ذكر "مجهول الهوية" فى العقد الثالث من العمر يرتدى جلبابا أسود حافى القدمين وفى حالة تحلل.

ولم يتعرف عليه أحد من أهالى المنطقة واتخذت كل إجراءات النشر عن الجثة بأوصافها وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وتحديد شخصية المتوفى و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2512 إدارى المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة.