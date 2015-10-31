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المرور يضبط 803 مخالفات مرورية بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة

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المرور يضبط 803 مخالفات مرورية بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة المرور يضبط 803 مخالفات مرورية بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 803 مخالفات مرورية متنوعة، منها رصد 143 مخالفات مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 316 مخالفة مرورية بالقاهرة، و29 مخالفة مرورية بالجيزة، و344 مخالفة مرورية بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

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مصر 365