مصرع طفل أسفل سيارة تعلق بها فى البحيرة

لقى قبل قليل طفل 13 سنة مصرعه جراء تعلقه بإحدى السيارات فاختل توازنه وسقط أسفلها مما أدى لوفاته برشيد بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة رشيد بحادث تصادم بطريق قرية برج رشيد (فردى) دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة بدون لوحات "نقل" قيادة "محمد السيد أحمد فضل الله" سائق ومقيم قرية برج رشيد.. قام الطفل "عبده مرسى أدهم النشار"، 13 سنة، طالب، ومقيم بذات القرية بالتعلق بالسيارة، فاختل توازنه وسقط أسفلها مما أدى لوفاته، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى رشيد العام.

بسؤال قائد السيارة وخال المتوفى "ناصر جاسر توفيق خليل"، عامل، ومقيم بذات العنوان قررا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر 15391/2015 جنح المركز.