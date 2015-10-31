إصابة 2 فى حادث تصادم بين 3 سيارات نقل على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

شهد الطريق الصحراوى السريع الغربى دائرة مركز شرطة جهينة وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات نقل نتيجة التخطى الخاطئ، نتج عن الحادث إصابة سائق وتباع.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات نقل ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى قادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال، وقادها الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة جهينة، أنه أثناء قيادة محمد هاشم أحمد السيد 35 عاما سائق ويقيم دائرة مركز طما السيارة رقم 16790/1804 نقل بمقطورة على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطى الخاطئ واصطدم بالسيارتين رقمى 151950/7491 ن ط ج نقل بمقطورة المنيا قيادة محمد محمد حسن 43 عامًا، سائق ويقيم دائرة مركز ملوى "المنيا"، والسيارة رقم 10443 نقل سوهاج قيادة محمود محمد السيد أحمد، 42 عاما، سائق ويقيم دائرة مركز طما متوقفتين على جانب الطريق نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الأولى وحمادة محمد فؤاد 28 عاما تباع السيارة الأولى- ويقيم دائرة مركز طما "بجروح وكدمات متفرقة بالجسم"، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام وتقرر خروجهما عقب تلقيهما العلاج اللازم، وحدثت تلفيات بالسيارات الثلاث، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2780 إدارى المركز لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة.