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اليوم.. "الجنايات" تستمع لمرافعة الدفاع فى محاكمة متهم بقضية "فتنة الشيعة"

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اليوم.. "الجنايات" تستمع لمرافعة الدفاع فى محاكمة متهم بقضية "فتنة الشيعة" اليوم.. "الجنايات" تستمع لمرافعة الدفاع فى محاكمة متهم بقضية "فتنة الشيعة"
تستمع، اليوم، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بالكيلو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوى، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لمرافعة الدفاع خلال ثانى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم سليمان طه سليمان فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بـ"فتنة الشيعة"، والتى أدين فيها بالسجن المشدد 14 سنة هو و22 آخرين وبراءة 8.

يذكر أن الجلسة السابقة عقدت بغرفة المداولة وبحضور محامٍ عن المتهم، والذى طلب إخلاء سبيل موكله على ذمة القضية.

وبحسب أمر الإحالة، أسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى ، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.
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مصر 365

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