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أوباما يبحث هاتفيا مع العبادى الوضع السياسى والامنى فى العراق

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أوباما يبحث هاتفيا مع العبادى الوضع السياسى والامنى فى العراق أوباما يبحث هاتفيا مع العبادى الوضع السياسى والامنى فى العراق

>أجرى الرئيس الأمريكى باراك أوباما اتصالا هاتفيا مساء الجمعة برئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى حيث بحثا خلاله الوضع السياسى والأمنى فى العراق.

وذكر بيان اصدره البيت الأبيض ان أوباما أكد، خلال الاتصال، استمرار دعم الولايات المتحدة للعراق فى تصديه لتنظيم داعش، وأشاد الرئيس الامريكى بالتقدم الذى أحرزته القوات العراقية ضد عناصر تنظيم داعش فى مدينة بيجى كما رحب بالحملة العسكرية الحالية التى تسعى إلى عزل مقاتلى داعش فى الرمادى، مشيرا إلى ان الولايات المتحدة بالتعاون مع العراقية ستزيد من دعم جهود القوات العراقية.

وأكد الجانبان دعمهما الكامل لجهود التحالف الدولى لمحاربة داعش مؤكدين التزامهما الكامل بالتعاون مع المجتمع الدولى من اجل القضاء على تنظيم داعش، وأكد اوباما والعبادى التزامهما فى الوقت نفسه بالشراكة الاستراتيجية التى تربط بين الولايات المتحدة والعراق حسبما ذكر بيان البيت الابيض.
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مصر 365

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