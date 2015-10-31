اليوم.. بدء تطعيم 800 ألف طفل ضد الحصبة بكفر الشيخ

أكدت الدكتورة لميس المعداوى وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية، أن اليوم السبت، ستبدأ حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية ضمن الحملة القومية والتى تنتهى فى 21 نوفمبر المقبل.

وقالت، إن الأعداد المستهدفة من الحملة 800 ألف من عمر 9 شهور إلى 10 سنوات بقرى ومدن المحافظة بالمدارس والحضانات والمعاهد ومكاتب الصحة، وبمتابعة من الإدارة الصحية بكفر الشيخ.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وكذلك غرف العمليات بالإدارة الصحية ستتابع أعمال الحملة.

وقالت "المعداوى": "تم إعداد فرق عمل من الأطباء والممرضات والمشرفين والمشرفات الذين سيتوجهون للمدارس والحضانات لتطعيم الأطفال".