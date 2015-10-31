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غضب بين أطباء الدقهلية لعدم صرف حافز الـ150% بعد مرور 3 أشهر على إقراره

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غضب بين أطباء الدقهلية لعدم صرف حافز الـ150% بعد مرور 3 أشهر على إقراره غضب بين أطباء الدقهلية لعدم صرف حافز الـ150% بعد مرور 3 أشهر على إقراره
سادت حالة من الغضب لدى أطباء مديرية الصحة بالدقهلية لعدم صرف حافز الـ150% والذى يسمى حافز التقييم رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إقراره.

وقال الدكتور أحمد حسن أحد الأطباء بالمحافظة أن المستشفى العام الجديد هى فقط من صرفت الحافز بينما لم يتم صرفه فى مستشفيات العام القديم ولا "بلقاس" ولا "أجا" ولا "ميت غمر" ولا أى مستشفى أخرى وذلك لجهل المديرين الإداريين بطريقة التقييم والصرف.

فيما أكد الدكتور إبراهيم الزيات نقيب الأطباء بالمحافظة أنه جار التنسيق مع مديرية الصحة لحل تلك المشكلة، وصرح بأنه قام بالتواصل مع إدارة مستشفى العام القديم ومديرى الحسابات لتوضيح آلية صرف حافز التقييم الـ150% والذى يعتمد على تقييم رؤساء الطبيب.

وعلى الجانب الآخر صرح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه اجتمع بالدكتور إبراهيم الزيات نقيب الأطباء بالمحافظة واستمع لمطالب الأطباء بشأن حافز التقييم وقد تقرر عقد اجتماعا بين مديرى المالية بالمستشفيات العامة والمركزية ومدير المالية بالمديرية، لتوضيح آلية صرف الحافز الـ150%، مضيفا: "سأتابع تنفيذ هذا الأمر بشكل مباشر حتى يحصل كل طبيب على حقه".

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مصر 365