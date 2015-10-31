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بالصور.. "سيارات الكسح" تُلقى بمياه الصرف الصحى فى ترعة بالقليوبية

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بالصور.. "سيارات الكسح" تُلقى بمياه الصرف الصحى فى ترعة بالقليوبية بالصور.. "سيارات الكسح" تُلقى بمياه الصرف الصحى فى ترعة بالقليوبية
تحولت ترعة "الصيصة" بقرية سنهرة التابعة لمركز طوخ الموجودة وسط الكتل السكنية بالقليوبية، إلى مقالب عمومية للقمامة والصرف الصحى، حيث قامت سيارات الكسح بإلقاء حمولتها من الصرف الصحى التى تجمعه من مساكن المواطنين فى الترعة، مما يؤدى إلى انتشار الأمراض، خاصة أن الترعة يستخدمها بعض المزارعين فى رى أرضيهم.

رصدت كاميرا "اليوم السابع" سيارات الكسح خلال تفريغها مياه الصرف الصحى فى الترعة وانتشار القمامة بداخلها، دون أى وجود للمسئولين عن حياة المواطنين التى تتعرض من تلك المأساة للإصابة بأمراض خطيرة.

وطالب الأهالى المهندس محمد عبد الظاهر محافظة القليوبية، والمهندس عبد البر حشيش رئيس مدينة طوخ، والوحدة المحلية، بالتدخل لإنقاذ حياتهم بردم الترعة وتوصيل الصرف الصحى للمنطقة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


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