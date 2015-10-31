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مسئول ألمانى بالأمم المتحدة يتأهب لتولى مهمة الوساطة فى ليبيا

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مسئول ألمانى بالأمم المتحدة يتأهب لتولى مهمة الوساطة فى ليبيا مسئول ألمانى بالأمم المتحدة يتأهب لتولى مهمة الوساطة فى ليبيا
قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولى وافق أمس الجمعة على تعيين الدبلوماسى الألمانى مارتن كوبلر فى منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا على الرغم من أنه لم يُعرف متى سيتولى هذه المهمة.

وأخطر بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن فى رسالة أطلعت رويترز عليها اعتزامه استبدال المبعوث الحالى برناردينو ليون بكوبلر، ولكن الرسالة لم تحدد متى سيتولى كوبلر هذه المهمة.

وقال دبلوماسى كبير بالأمم المتحدة شريطة عدم نشر اسمه إن من المقرر حاليا أن يترك ليون منصبه فى السادس من نوفمبر ولكن قد يتم تمديد ذلك إذا حدثت انفراجة مفاجئة فى جهود الوساطة التى يقوم بها.

وتشهد ليبيا اضطرابات ومواجهة بين حكومتها المعترف بها دوليا وبرلمانها وحكومة موازية تسيطر على طرابلس، وتدعم فصائل مسلحة كلا من الجانبين .

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مصر 365

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