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هيئة الطرق والكبارى تُعلن حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة السيول المتوقعة

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هيئة الطرق والكبارى تُعلن حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة السيول المتوقعة هيئة الطرق والكبارى تُعلن حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة السيول المتوقعة
أعلن اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى حالة الطوارئ والاستعداد الكامل لمواجهة موجة السيول المتوقعة، بالأخص فى محافظات سيناء والبحر الأحمر.

وقال رئيس هيئة الطرق والكبارى لـ"اليوم السابع"، إنه تم تشكيل مجموعات عمل موزعة على مناطق الجمهورية، مزودة بالمعدات اللازمة، من أجل سرعة التعامل مع الطرق التى يتم إغلاقها خلال السيول.


>رئيس "الطرق والكبارى" يعلن تشكيل 9 مجموعات عمل للتعامل مع السيول المتوقعة.. مزودة بمعدات رفع وشفط المياه ورصد لأماكن التجمع المتكرر.. ويؤكد: الرئيس كلفنا برفع حالة الطوارئ لسرعة فتح الطرقات

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