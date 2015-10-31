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زينة تشكر خالد صلاح بعد إلغاء حلقته مع ريهام سعيد

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زينة تشكر خالد صلاح بعد إلغاء حلقته مع ريهام سعيد زينة تشكر خالد صلاح بعد إلغاء حلقته مع ريهام سعيد
وجهت الفنانة زينة، شُكرها للكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، عقب إعلانه عن عدم ظهوره مع الإعلامية ريهام سعيد فى برنامج "آخر النهار"، والذى كان مقرراً له أمس الجمعة.

وكتبت زينة، عبر حسابها على إنستجرام: "شكرًا خالد صلاح على احترامك لجمهورك الكريم.. خالد صلاح راجل محترم".

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