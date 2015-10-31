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الداخلية تكشف حقيقة وفاة شاب حدائق القبة وتؤكد عدم تعرضه للتعذيب

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الداخلية تكشف حقيقة وفاة شاب حدائق القبة وتؤكد عدم تعرضه للتعذيب الداخلية تكشف حقيقة وفاة شاب حدائق القبة وتؤكد عدم تعرضه للتعذيب
كشف مصدر بوزارة الداخلية، ملابسات وفاة شاب بمنطقة حدائق القبة، مؤكدًا أن هناك خلافات بين الشاب وسيدة، حيث استعانت الأخيرة بالمارة لملاحقة الشاب الذى حاول الهرب منهم، فصعد بعض العقارات وقفز من بينها حتى سقط ميتًا.

وأوضح المصدر، أن الشاب لم يدخل قسم حدائق القبة نهائيًا ولم يتعرض للتعذيب، وأن القسم تلقى بلاغًا بالواقعة بعد الوفاة وليس طرفًا فى الحادث، وأن ما تردد حول تعذيب الشاب لا أساس له من الصحة.

وأضاف المصدر، أن وزير الداخلية يشدد على ضرورة احترام قيم حقوق الإنسان ولا يوجد تعذيب داخل أقسام الشرطة، لافتًا إلى أن الوزارة لن تسمح بذلك نهائيًا ولن تقبل بتجاوزات فى حق المواطنين.

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مصر 365