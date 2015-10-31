أحمد مرتضى منصور: سأفتح المجال للتواصل مع المرشحين الخاسرين بالدقى

قال أحمد مرتضى منصور، الفائز فى جولة الإعادة بدائرة العجوزة والدقى عن حزب المصريين الأحرار، إنه سيكون هناك مقرات مشتركة بينه وبين عبد الرحيم على المرشح الفائز فى الدائرة أيضًا، موضحًا أنه سينسق مع جميع المرشحين الخاسرين بالدائرة حول توصيل المشاكل المتعلقة بالدائرة إلى قبة البرلمان والمساهمة فى حلها.

وأضاف أحمد مرتضى منصور، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن فوزه فى الانتخابات لا يعنى أنه سيتوقف عن التواصل مع المرشحين الخاسرين، موضحًا أن كل من له وجهة نظر وبرنامج سيتواصل معه لتطبيقه فى مجلس النواب.

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