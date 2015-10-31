وزارة الهجرة تقرر صرف معاش شهرى لأسر ضحايا حادث الأردن الأخير

أكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنها توجهت للأردن فور وقوع حادث للمصريين هناك وتحاورت مع المسئولين لإثبات حقوق أبنائنا، مشيرة إلى أنها قامت بزيارة المصابين ودخلت فى مباحثات مع وزير العمل الأردنى ورئيسة هيئة التضامن الاجتماعى بالأردن.

وأضافت مكرم خلال حوارها مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" أنه سيتم صرف معاش شهرى لأسر ضحايا حادث الأردن الأخير، بجانب صرف شركة تأمين أردنية 5 آلاف دولار لأسر المتوفين، أما المصابين سيتم صرف نسبة من مرتباتهم الشهرية لحين العودة للعمل.

وطالبت الوزيرة ، المصريين فى الخارج بتقنين أوضاعهم والسير بأوراق رسمية حتى يستطيعون الحصول على حقوقهم بالخارج.