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بالفيديو.. مصرع عائلة بأكملها بعد سقوط رافعة على سيارتهم

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بالفيديو.. مصرع عائلة بأكملها بعد سقوط رافعة على سيارتهم بالفيديو.. مصرع عائلة بأكملها بعد سقوط رافعة على سيارتهم
توفيت عائلة بأكملها في حادث مأساوي بعد أن سقطت رافعة على سيارتهم في أحد الشوارع المكتظة بالسيارات في سيبيريا.

ولقي الأب ديمتري "31 عاما" وزوجته يوليا "33 عاما" وطفلهما الرضيع إيجور حتفهم في هذا الحادث المأساوي في مدينة أومسك سيبيريا، وبالإضافة إلى عائلة بوجدونوف، توفي رجل آخر وأصيب طفله بجروح خطيرة في نفس الحادث حيث تضررت السيارة التي كانا يركبانها..

ووفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطاني، اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص، لعدم تثبيت الرافعة بشكل جيد ما أدى إلى سقوطها والتسبب بهذه المأساة المروعة.
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