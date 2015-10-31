بالفيديو.. طفل يدمر فصل داخل مدرسة في البرازيل أمام المعلمين

ظهر طفل صغير في مقطع فيديو صادم على موقع "لايف ليك" وهو يحطم غرفة بالكامل داخل مدرسة في البرازيل ويسئ إلى الموظفين الموجودين بالغرفة ويلقى في وجوههم الكراسات والكتب دون أن يمنعه أحد.

ذكرت التقارير المحلية أن الموظفين لجأوا إلى استدعاء الشرطة ورجال الإطفاء للتعامل مع الموقف خوفا من التعرض للمساءلة، حيث يوجد قانون في البلاد يحمى الأطفال ويمنع أي شخص من لمسهم وإلا سيتعرض إلى عقوبة السجن.

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