بالفيديو.. طفل يدمر فصل داخل مدرسة في البرازيل أمام المعلمين

ظهر طفل صغير في مقطع فيديو صادم على موقع "لايف ليك" وهو يحطم غرفة بالكامل داخل مدرسة في البرازيل ويسئ إلى الموظفين الموجودين بالغرفة ويلقى في وجوههم الكراسات والكتب دون أن يمنعه أحد.إعلان - Ads إعلان - Ads
ذكرت التقارير المحلية أن الموظفين لجأوا إلى استدعاء الشرطة ورجال الإطفاء للتعامل مع الموقف خوفا من التعرض للمساءلة، حيث يوجد قانون في البلاد يحمى الأطفال ويمنع أي شخص من لمسهم وإلا سيتعرض إلى عقوبة السجن.
ذكرت التقارير المحلية أن الموظفين لجأوا إلى استدعاء الشرطة ورجال الإطفاء للتعامل مع الموقف خوفا من التعرض للمساءلة، حيث يوجد قانون في البلاد يحمى الأطفال ويمنع أي شخص من لمسهم وإلا سيتعرض إلى عقوبة السجن.
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