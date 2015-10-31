بالفيديو.. أقوى سخرية من طريقة تحدث الفتاة مع حبيبها وصديقتها

سخرت فتاة من طريقة تحدث الفتيات مع أحبابهن في الهاتف وتحدثهن مع صديقاتهن أو أمهاتهن.

عرض مقطع الفيديو المتداول عبر صفحات "فيس بوك"، الطريقة الرومانسية الهادئة التي تتحدث بها الفتاة مع حبيبها، وكيف تتحول للنقيض عند التحدث مع والدتها وترد على أوامرها بصوت مرتفع، ثم كيف ينحدر مستوى الكلام مع صديقتها بعد أن كانت تدعى الرقة.

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