بالفيديو والصور.. شاب يتحرش بفتاة ويسبها بألفاظ خارجة في شارع بلندن

إعتدى شاب بألفاظ خارجة على فتاة تقف في الشارع، بسبب ملابسها دون أن يتدخل أحد للدفاع عنها.

حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نشبت مواجهة بين رجل وامرأة بميدان بيكاديللى بلندن في تجربة اجتماعية لرصد رد فعل المارة على التحرش والإساءة، لفتاة ترتدى ملابس مكشوفة، حيث نعتها الرجل بالعاهرة والوقحة، وسألها لماذا ترتدى مثل تلك الملابس العارية، لتبدأ المرأة الدفاع عن نفسها موضحة أنها تنتظر حبيبها فيما يشاهدها الجالسون في صمت.

تدخلت ممثلة ثالثة وضربت الرجل بزجاجة على رأسه، لكن أحدا لم يتدخل أيضا بعد كل ذلك.

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