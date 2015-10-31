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بالفيديو والصور.. شرطية تنهي «خناقة» بين فتاتين بـ«وصلة رقص»

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بالفيديو والصور.. شرطية تنهي «خناقة» بين فتاتين بـ«وصلة رقص» بالفيديو والصور.. شرطية تنهي «خناقة» بين فتاتين بـ«وصلة رقص»
تحدت شرطية فتاة مراهقة في الرقص، بعدما حاولت منعها من الشجار مع أخرى.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حاولت "عالية تايلور" 17 عاما من واشنطن، الشجار مع فتاة أخرى عندما تدخلت شرطية وطالبتها بالذهاب للمنزل، فتركت الفتاة وبدأت المراهقة في الرقص لتخبرها الشرطية أنها يمكنها القيام بما هو أفضل من ذلك، فتحدتها "عالية" وقبلت الشرطية التحدى.

قدمت الاثنتان عرضا راقصا بينما يصيح الأطفال والمتحلقين حولهم من المارة، وعندما انتهت كلا منهما من الرقص إحتضنتا بعضهما، وحقق مقطع الفيديو 600 ألف مشاهدة منذ نشره عبر "يوتيوب".
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