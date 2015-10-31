بالفيديو.. أول امرأة في العالم «معدلة جينيا» لا تصيبها الشيخوخة

قامت المواطنة الأمريكية إليزابيث بيريش بتجربة فريدة من نوعها لتصبح أول امرأة في العالم «معدلة جينيا» بناء على رغبتها الشخصية، لتبقى دائمة الشباب.

وأجرى علماء الوراثة وفقا لصحيفة «كومسومولسكايا برافد» الروسية بتجربة علمية فريدة، حيث حقنوا في وريد هذه المرأة مواد جينية محدثة، بهدف جعلها تتوغل في خلايا الجسم وتحافظ على شباب دائم لهذه المرأة. وينوي العلماء من خلال هذه التجربة التوصل إلى علاج يؤمن دوام الشباب.

وقال الخبراء، إن هذه العملية تجرب على جسم إنسان، وقد تتسبب في ظهور أعراض جانبية غير معروفة بعد، وهذا ما يقلقهم جدا.



>أما بيريش نفسها فردت على أسئلة الصحفيين، بأنها مستعدة لمواجهة جميع الأعراض الجانبية التي قد تظهر بعد هذه العملية.



>وأضافت «في جميع الأحوال إذا لم أشارك في هذه التجربة، فسوف أموت من أمراض الشيخوخة، ولكن إذا نجحت التجربة فإنها ستساعد على إنقاذ حياة الملايين».



> واعترفت بيريش بأن أقاربها وأصدقاءها وقفوا إلى جانبها في إقدامها على إجراء هذه العملية.



>وتابعت: «المسنون في تكاثر، وهؤلاء يمكنهم أن يكونوا أصحاء وأقوياء وقادرين على الاعتناء بأنفسهم بدلا من الرقود في دور العجزة واستخدام كراسي ذوي الاحتياجات الخاصة».

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