لو جسمك بيكون أجسام مضادة هتتأخرى فى الحمل والحل فى الواقى الذكرى

الحمل والواقى الذكرى

>الواقى الذكرى هو مادة مطاطة ولزجة توضع على العضو الذكرى، ويكون بهدف الحد من الإصابة بالأمراض الجنسية وذلك للرجل متعدد العلاقات، أو لتأجيل الحمل فترة، فيستخدم كوسيلة لمنع الحمل.

ويعد عمله الأساسى هو منع دخول السائل المنوى داخل رحم المرأة، وهناك العديد من الأنواع الخاصة به ولكن أصحهم والتى ينصح باستخدامه هو المصرح من وزارة الصحة، فهذا ما أكده دكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد.

الحمل بيتأخر لو عندك أجسام مضادة ضد السائل المنوى

الحمل المتأخر بسبب الأجسام المضادة حله فى الواقى الذكرى

الواقى الذكرى يزيد فرص الحمل

>وأضاف استشارى النساء والتوليد، أن هناك بعض السيدات التى قد يقُمن أجسامهن بعمل أجسام مناعية مضادة ضد السائل المنوى والقضيب، فعند دخول السائل المنوى داخل الجسم يقوم بقتل هذه الحيوانات المنوية.>ويتابع استشارى النساء والتوليد أن الطبيب المعالج والمشرف يقوم بتقديم النصيحة وهى استعمال الواقى الذكرى للضحك على جسم المرأة والارتياح من هذه الأجسام المضادة التى تقوم بقتل السائل المنوى، وذلك لمدة لا تزيد عن شهرين، وبعد ذلك يقوم الزوجان بعمل علاقة طبيعية بدون استعمال الواقى، ويحدث الحمل بعد هذه الفترة.>وأخيرا يدعم د.وائل استشارى النساء والتوليد، فكرة استخدام الواقى الذكرى لمن يرغبون بالحمل، لأنه أثبت أنه يمكن أن يكون كوسيلة مساعدة لزيادة فرص الحمل.