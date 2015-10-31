المتقاعدة.. طاقة وخبرة مهدرة

يقف الحياء الذي جبلت عليه شقائق الرجال حائلاً دون الاستثمار الامثل لطاقاتها وخبراتها ومهاراتها ومعارفها، فلا تجدها تستطيع ان تزاحم الرجال في ظل مجتمع ذكوري حتى وان كان يتطلع ذلك المجتمع منها لكثير لأنه خير من يعرف مكنوناتها وتستطيع هي ان تقدم الكثير لان الرجال هم من ربوا بناتهم واخواتهم بالمشاركة مع والداتهم وزوجاتهم.

كما ان الانظمة واللوائح ثم السياسات والاجراءات ربما تكون غير موجوده حتى تستطيع المرأة ان تستثمر طاقاتها بعد التقاعد وان كانت موجوده فهي غير متاحة بسهوله وتتساءل السيدة المتقاعدة عن السبيل في الوصول اليها، ومن الجهة التي تستطيع المرأة صاحبة الخبرة ان تتجه لها كي تعرف اين يمكنها ان تقدم رسالتها في خدمة المجتمع وفي جو يضمن لها استمرار ما تربت عليه من الستر والعفاف والبيئة المحفزة للعطاء والجاذبة للتطوع، ثم ان وجدت ضالتها كيف تبلغ رسالتها للمجتمع والحضور الاعلامي الغالب هو للرجال ولا تستطيع في مهنة المتاعب ان تزاحمهم عليه او ربما تدخل فيه بالكلية حياءً منه.

كما انني اقدر كثيراً ان هناك مؤسسات في المجتمع المدني تؤتي ثماراً يانعة وتقدم خدمات جليله ولكنها لا تستوعب مئات الآلاف من شقيقاتي المتقاعدات لان العضوية في جمعياتها التعاونية لا تصنع الانجاز مثلما هي في الادارة التنفيذية او في مجلس الادارة، كما ان هناك تباينا في الفكر وحتى في اسلوب خدمة المجتمع لان للنساء طبعا خاصا ربما يكون حله ان يكون على رأس كل واحدة منهن جمعية خيرية او لجنة صداقة لكل مهارة حتى تستطيع ان تترجم فكرتها كما تريد من واقع خبرتها، هذا إضافة الى قلة الخبيرات في العمل التطوعي اللاتي يستطعن نقل ثقافة المسؤولية الاجتماعية الى من ترغب في خدمة المجتمع ممن تنقصهن الخبرة في ادارة القطاع الثالث وترجمة رسالته ورؤيته واهدافه وهي مسؤولية رسمية نفترض ان تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية خاصة انها تدار بفكر جديد طالما انها تسعى الى الانتاج بدل الاحتياج والتنمية بدل الرعاية للعمل الخيري وهي ثقافة بكل تجرد اقول انها جديدة علينا، واتطلع في الاستفادة من المتقاعدة تحقيق ما يلي:

اولاً: بناء قاعدة معلومات بالعمل التطوعي المتاح للمرأة وتوصيفه بالمسؤوليات والواجبات والمهام واماكن وجوده وكذلك الاوقات المتاحة في تنفيذه.

ثانياً: اطلاق موقع في وزارة الشؤون الاجتماعية وتدعى الاخوات المتقاعدات للتسجيل فيه وارفاق سيرهن الذاتية واوقات الفراغ التي لديهن والاعمال التي يرغبن فيهن والمهارات التي تتقنهن.

ثالثاً: اتاحة الفرصة للعمل التطوعي للمرأة في المجال الذي تقاعدت منه سواء بمكافأة او تطوع اذا رغبت في ذلك لان الخبرة ضرورية في العمل النسائي تحديداً.

رابعاً: اطلاق جوائز تشجيعية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وتخصص لأفضل الافكار والمبادرات وكذلك للداعمات من سيدات الاعمال اللاتي يتطلعن الى المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

خامساً: اطلاق ورش عمل او ندوات تعزز من ثقافة المسؤولية الاجتماعية النسائية والتعريف بالبرامج التي يمكن الاستفادة منها في بعض جمعيات النفع العام الاخرى.

سادساً: اعادة تأهيل الجمعيات واللجان الخيرية النسائية وتحويل العمل فيها الى عمل مؤسسي لا يعتمد على الاجتهاد ولا يقوم على دراسة الفرص والمخاطر وابعاد الفردية عنه.

سابعاً: اعادة تشكيل ثقافة الجمعيات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية وايجاد الية تضمن التفاعل مع الفكر النسائي وتخصيص سيدات لهذا الدور داخل الوزارة.

واخيراً،، يقدر جميع افراد المجتمع ان النساء في العمل الخيري ربما يقدمن رسالة العمل الخيري بصورة اكثر اشراقاً مما يقدمها اشقاؤهن الرجال لتميز الجانب العاطفي لدى النساء وقدرتها على معرفة ادق التفاصيل التي ربما لا يستطيع الرجال ان يصلوا اليها، كما ان النساء اكثر حاجة للدعم الخيري ويتركز فيهن الفقر والحاجة والعوز اكثر من الرجال، ولا تستطيع ان تكتسب مثلما يكتسب الرجال، ولذا فان المرأة العنصر الاقوى في ترجمة هذه الاهداف، فهل نرى استثماراً حقيقياً للمرأة في مؤسسات المجتمع المدني كي تقدم ما تستطيع في ضل توافر الخبرة والوقت غير المستثمر وكذلك الرغبة الصادقة في العطاء وهي الكائن الذي لا يشيب ولا يتوقف عن الايجابية ويأمل باستمرار في المزيد.

* الجمعية الوطنية للمتقاعدين فرع الدمام

ناشطة اجتماعية وسيدة أعمال