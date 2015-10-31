مختصون: تغير نمط الحياة والحمل المتأخر والسمنة.. أبرز أسباب سرطان الثدي

كشفت إحصائيات عالمية حديثة أن نسبة الوفيات في العالم بين النساء أصبح سببها الأول الإصابة في سرطان الرئة بنسبة 23% ويليه سرطان الثدي بنسبة 18% وأما نسبة الإصابة في سرطان الثدي هي أعلى من الوفاة وتصل إلى 32% وأما نسبة الإصابة في سرطان الرئة تصل إلى 13%.

وأكدت رئيس حملة "الشرقية وردية" وحملة "لستِ وحدك" للتوعية البرفسورة فاطمة الملحم في لقاء مع "الرياض" أهمية الكشف وأهمية الفحص المبكر عن سرطان الثدي، وأن ثلث النساء المصابات بالسرطان في المملكة يصبن بسرطان الثدي بنسبة 28%، وفي المملكة هناك 24 لكل 100 ألف سيدة تصاب بسرطان الثدي بحسب السجل الوطني للأورام، وتعد الشرقية هي الأعلى بنسبة الإصابة 39 لكل 100 الف، وأرجعت ذلك لعدة عوامل لعل أهمها، الرفاهية وتغير نمط الحياة والاكل والسمنة والحمل المتاخر.

الرضاعة الطبيعية لأكثر من ثلاثة أشهر تقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 25%

وأشار استشاري جراحة مناظير د. الحسن النعمي إلى أن ارتفاع النسبة بالمنطقة الشرقية يأتي نتيجة ارتفاع التوعية بأهمية الفحص المبكر لذلك جاءت النسبة مرتفعة، مبيناً أن بعض المناطق لا تزال تعتقد أن الفحص المبكر على النساء بأشعة الماوجرام "عيب"، فبتالي ستقل نسبة اكتشاف سرطان الثدي في تلك المناطق.

وأكدت عضو جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية د. طيبة أوغلو أن سرطان الثدي هو مشكلة صحية كبيرة في أنحاء كثيرة من العالم وبين الإناث السعوديات يصنف في المرتبة الأولى حوالي 24.3٪ من جميع حالات السرطان التي تم تشخيصها حديثاً، لذا بدأت العديد من الجهات المعنية المهتمة في الحافظ على صحة المرأة بحملات توعوية مكثفة بهدف الكشف المبكر عن الإصابة، حتى لو كان الورم حميداً، لاسيما أن هناك ارتفاعا سنويا في معدل الإصابة.

ولفتت أوغلو إلى أن الرضاعة الطبيعية لمدة لا تقل عن 3 أشهر تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 25%، وأن أكثر من 80% من أورام الثدي حميدة ونسبة الشفاء من الأورام غير الحميدة التي تكتشف في المراحل الأولية أكثر من 90%، محذرة من العوامل المسببة للمرض، ناصحة المرأة بعمل نظام غذائي متوازن، وتجنب تناول اللحوم الحمراء المتفحمة، إضافة إلى عدم التدخين الذي أصبح سببا رئيسيا في الإصابة بسرطان الرئة والثدي، والسمنة التي تتسبب ايضاً في إفرازات هرمونية خاطئة، والابتعاد عن أماكن دخان السجائر الذي يترك أثرا في حال التعرض له بشكل مستمر.