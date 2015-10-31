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فتح باب القبول لدبلوم أشعة أمراض النساء بمدينة سلطان الطبية

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    أعلن قسم الدراسات الطبية العليا بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض عن فتح باب القبول للالتحاق ببرنامج "دبلوم الأشعة فوق الصوتية لأمراض النساء والولادة" والذي مدته سنة، كما يمكن الالتحاق به من قبل الطبيبات اللاتي لديهن خبرة سنتين في أمراض النساء والولادة أو خريجات كلية العلوم الطبية التطبيقية تخصص "أشعة" مع خبرة سنة. ويمنح هذا الدبلوم الأطباء شهادة دبلوم مؤهل يحتسب كترخيص إضافي كما يمنح خريجات كليات العلوم الطبية التطبيقية تخصص أشعة شهادة تؤهلهن لدرجة أخصائية تقنية أشعة صوتية.

ويستقبل قسم الدراسات الطبية العليا بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية طلبات الراغبات في الالتحاق حتى آخر موعد لقبول الطلبات يوم الخميس (7 صفر 1437ه) وستجرى المقابلات الشخصية يوم الخميس (14 صفر 1437ه)، على أن يبدأ التدريب في يوم الأحد 23/3/1437ه.

أما مراكز التدريب التي سيعقد فيها البرنامج فهي مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، مدينة الملك سعود الطبية، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى قوى الأمن بالرياض. ومن جانبها، أكدت مديرة قسم الدراسات الطبية العليا بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية د. فاطمة سليمان الصبحي على الراغبات بالالتحاق في هذا الدبلوم ضرورة سرعة التسجيل وتقديم الأوراق الثبوتية والشهادات الدراسية وفقاً لشروط التقديم التي تتطلب السيرة الذاتية، صورة وثيقة التخرج، صورة السجل الأكاديمي، صورة شهادة الامتياز، صورة شهادة البورد، ثلاثة خطابات توصية، صورة الهوية الوطنية، صورة الإقامة والجواز، تعبئة استمارة التقديم مرفق بها وصورتان فوتغرافيتان.

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