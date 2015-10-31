أمن طرق مكة المكرمة يضبط حشيشاً وقاتاً ومبالغ مجهولة في أربعة مواقع

تمكن رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة من ضبط عدة ممنوعات بحوزة عدد من المواطنين والمقيمين في أربعة مواقع بمنطقة مكة المكرمة.

وتأتي عمليات القبض بعد أن استوقف رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بذهبان على طريق جدة - ينبع مركبة هونداي النترا بقيادة مواطن سعودي ويرافقه شخصان احدهما سعودي والآخر مصري الجنسية للاشتباه في وضعهم وبتفتيش المركبة والأشخاص عثر على قطعة بنية اللون تزن 10 جرامات من مادة الحشيش المخدر بحوزة أحد المرافقين ومبلغ قدره 48500 ريال وتم إعداد محضر بالحالة وتسليم الأشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما اشتبهت دوريات قوات امن الطرق على طريق الطائف- الرياض في سيارة هونداي يستقلها شخصانن سعوديا الجنسية وبتفتيشهما والسيارة عثر بداخل التكاية الخلفية على قطعتين بنيتي اللون من مادة الحشيش المخدر إحداها تزن واحد جرام، والأخرى خمسة جرامات كما عثر على شنطة جلدية يدوية سوداء اللون تحتوي على سلاح ناري "مسدس" و48 طلقة حية تخص نفس السلاح وتم إعداد محضر بالحالة وسلم الأشخاص لجهة الاختصاص.

وفي نفس السياق، استوقف رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق جدة السريع سيارة لكزس 2009 بقيادة مواطن سعودي للتأكد من وضعها الأمني وبتفتيش السائق والسيارة عثر بحوزة السائق وداخل علبة السجائر الخاصة به على تسع سجائر ملفوفة تحتوي على مادة الحشيش المخدر، كما عثر على قطعة بنية اللون من نفس المادة تزن تسعة جرامات و29 حبة من مادة الكبتاجون المحظورة، وتم تسليم الشخص والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما ألقت دوريات أمن الطرق بالمنطقة القبض على سيارة مرسيدس 2009 بعد تلقي بلاغ بأنها متابعة من قبل مكافحة المخدرات واتضح بأن السيارة يستقلها شخصان سعوديا الجنسية وبتفتيشهما والسيارة عثر بداخلها علي خمس حزم من مادة القات المخدرة وتم تسليم الأشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص.