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الجمعية تحتفل باليوم الوطني

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الجمعية تحتفل باليوم الوطني الجمعية تحتفل باليوم الوطني

    احتفل فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالرياض بعيد الأضحى المبارك وباليوم الوطني يوم الثلاثاء 23 من ذي الحجة 1436ه؛ حيث تم استعراض المنجزات والذكريات التي تتحدث عن الماضي والحاضر المشرق الذي تعيشه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد.

وقد ازدانت قاعة الاحتفال بديوانية المتقاعدين بالأعلام والشعارات الوطنية وصور القادة، كما كان للشعر والادب نصيب وافر، حيث تألق بهذه المناسبة السعيدة كل من الشاعر محمد بن صالح الغامدي، والشاعر سالم بن عبدالله العنزي المعروف بشاعر الدحة، كما ساهم الأعضاء المحتفلون بإحضار عدد من الاطباق الشعبية بهذه المناسبة.

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